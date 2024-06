A Stoccarda si decidono i quattro semifinalisti: in corsa due italiani, con Lorenzo Musetti che affronta il kazako Bublik. In campo anche Matteo Berrettini, che se la vedrà con l'australiano Duckworth. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Giornata dedicata ai quarti di finale all' ATP Stoccarda , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Lorenzo Musetti , 30 del mondo e 5 del seeding, affronta l'istrionico kazako Alexander Bublik , n°3 del tabellone e sempre insidioso da affrontare sull'erba. L'azzurro ha confermato i quarti raggiunti lo scorso anno in terra tedesca e vorrebbe centrare la sua prima semifinale della carriera sul verde. Due i precedenti , entrambi vinti da Bublik (nel 2022 sull'erba del Queen's). In campo anche Matteo Berrettini, che si gioca il settimo quarto di finale sul verde della carriera (il bilancio è un incoraggiante 6-0): l'azzurro sfida l'australiano Duckworth , n. 101 della classifica mondiale. Tra i due non ci sono precedenti.

