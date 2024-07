Wimbledon, via con 9 azzurri in campo: c'è Sinner

Inizia la 137esima edizione dei Championships, da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 luglio. Subito in campo il n. 1 al mondo Jannik Sinner, impegnato contro il tedesco Hanfmann. Debutteranno oggi altri otto italiani (tra cui Berrettini e Paolini) e il campione in carica Carlos Alcaraz

Si alza il sipario sulla 137esima edizione di Wimbledon, da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 14 luglio. Il torneo più importante, il più affascinante per storia e tradizione che quest'anno avrà un italiano come n. 1 del tabellone. Jannik Sinner, reduce dal titolo ad Halle, debutterà oggi sui prati dell'All England Club, impegnato sul Campo 1 contro il tedesco Hanfmann. L'altoatesino potrebbe incrociare al 2° turno Matteo Berrettini, finalista a Wimbledon nel 2021, che esordirà contro l'ungherese Fucsovics. Oltre a Sinner e Berrettini, sono previsti altri sette incontri azzurri. Debutto al maschile per Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, mentre al femminile l'attesa è tutta per Jasmine Paolini. Reduce dalla prima finale Slam in carriera al Roland Garros e semifinalista a Eastbourne, la toscana affronterà la spagnola Sara Sorribes Tormo. In campo anche Martina Trevisan e Sara Errani, opposte all'americana Keys e la ceca Noskova. Come da tradizione, poi, ad aprire il programma sul Centrale alle 14.30 italiane sarà il campione in carica. Carlos Alcaraz affronterà l'estone Mark Lajal, n. 262 del ranking ATP proveniente dalle qualificazioni.