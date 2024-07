Fognini show: batte Ruud, è al 3° turno

Con una prestazione al limite della perfezione, Fabio Fognini batte il n°8 del mondo Casper Ruud e si qualifica per il 3° turno di Wimbledon. 6-4, 7-5, 6-2 i parziali per l'azzurro, che ora attende il vincente di Sonego-Bautista Agut. Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 luglio

Fabio Fognini è tornato. Il ligure, numero 94 del mondo, domina Casper Ruud e si qualifica per il 3° turno di Wimbledon. Al termine di un match praticamente perfetto, l'azzurro prende lo scalpo del n°8 del ranking, contro cui non aveva mai vinto nemmeno un set nei tre precedenti. 6-4, 7-5, 5-7, 6-3 i parziali in poco più di tre ore di gioco. Fabio è stato perfetto in difesa (11 palle break annullate), mettendo a segno ben 59 vincenti, con un solo sbandamento nel finale di terzo set che lo ha costretto ad allungare la partita. Per Fognini la vittoria più prestigiosa dell'ultimo periodo, che gli regala il 3° turno a Wimbledon per la 7^ volta alla sua 14^ partecipazione ai Championships. Venerdì attende il vincente di Sonego-Bautista Agut per continuare a sognare.