Sinner soddisfatto dopo la vittoria negli ottavi con Shelton: "Contento di aver vinto in tre set, il match è stato difficile nel terzo parziale. Raggiungere i quarti Slam è un onore, soprattutto in questo torneo". E sul bellissimo colpo tra le gambe minimizza: "Solo fortuna". Wimbledon è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS