"Certo che mi diverto. Sto facendo di tutto per essere il miglior tennista possibile per me. Ci sono tanti sacrifici, alla fine scelgo sempre di essere un pelino più forte del giorno prima, questa è sempre stata la mia determinazione e come ho impostato la mia vita. Poi ci sono sempre dei momenti in cui mi diverto e faccio quello che voglio fare, perché alla fine sono d'accordo che si vive una volta sola, ho 24 anni e devo anche divertirmi. Il mio divertimento a volte lo faccio vedere un po' meno, ma voi non sapete come io sono alla fine. Ognuno è diverso, in questi due giorni ho giocato a golf e a calcio, questo è il mio divertimento, ognuno si diverte a modo suo. In questi due giorni l'obiettivo principale era riposarmi"