Sinner in conferenza agli Internazionali Roma 2026: la diretta LIVE
Accolto al Foro Italico come una star, Jannik Sinner parla in conferenza stampa a due giorni dal debutto agli Internazionali BNL d'Italia, previsto per sabato. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW: sul nostro liveblog tutta la conferenza del n°1 del mondo
"Anche io mi diverto, a volte lo faccio vedere un po' meno"
"Certo che mi diverto. Sto facendo di tutto per essere il miglior tennista possibile per me. Ci sono tanti sacrifici, alla fine scelgo sempre di essere un pelino più forte del giorno prima, questa è sempre stata la mia determinazione e come ho impostato la mia vita. Poi ci sono sempre dei momenti in cui mi diverto e faccio quello che voglio fare, perché alla fine sono d'accordo che si vive una volta sola, ho 24 anni e devo anche divertirmi. Il mio divertimento a volte lo faccio vedere un po' meno, ma voi non sapete come io sono alla fine. Ognuno è diverso, in questi due giorni ho giocato a golf e a calcio, questo è il mio divertimento, ognuno si diverte a modo suo. In questi due giorni l'obiettivo principale era riposarmi"
"Alcaraz ha qualità incredibili che ora nessuno ha"
"Io credo che Carlos abbia delle qualità incredibili che in questo momento nessuno ha. Ma lo vedevi da tempo che lui ha questa capacità in cui il picco è altissimo ed è quasi impossibile stargli dietro. Io credo di essere un giocatore molto costante, cerco di stare lì mentalmente tutti i punti. Sto soltanto cercando di dare il massimo. Per me cambia poco essere numero 1, 2 o 3 al mondo, perché la partita inizia da zero e si gioca tutto in campo. Carlos è stato sfortunato, se lui fosse qua la situazione sarebbe diversa. Da parte mia sono contento di quello che sto facendo. Adesso c'è un altro torneo qui e si parte da zero"
"Fisicamente mi sento abbastanza bene"
"Sono più sul presente. E' bellissimo tornare a Roma, soprattutto dopo l'anno scorso, quando sono rientrato dopo essere stato fuori tanto tempo, sentire l'affetto delle persone è stato fantastico. Fisicamente mi sento abbastanza bene, ho avuto tre giorni totalmente liberi, ho solo due giorni adesso per preparare il torneo ma è stata la scelta giusta. Adesso vediamo come reagisco in campo. Ovviamente cerco di essere pronto per Parigi"
Inizia la conferenza stampa di Sinner
Jannik Sinner inizia la sua conferenza stampa al Foro Italico
Sinner debutterà sabato contro Ofner o Michelsen. Musetti in campo venerdì nella parte bassa con Djokovic e Zverev. IL TABELLONE
Sinner mania: tifosi in delirio all'arrivo di Jannik
Su Sky e NOW una copertura senza precedenti sulla terra rossa del Foro Italico: 13 giorni di spettacolo, oltre 500 ore in diretta, fino a sei canali interamente dedicati e Diretta Tennis, oltre all'opzione interattiva Sky Sport Plus. Da non perdere inoltre ‘Gli Internazionali di Ljubo”: il vodcast di Ivan Ljubicic sul torneo della capitale disponibile su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport
6 canali, Diretta Tennis e il vodcast di Ljubicic: così saranno gli Internazionali su SkyVai al contenuto
Internazionali, la giornata LIVE: cronaca e risultati
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Sinner arrivato al Foro Italico
L'azzurro è arrivato ora al Foro Italico, accolto da una vera folla. Sinner si è fermato a lungo a firmare autografi con i tantissimi tifosi presenti, in larga parte giovanissimi
Gli Internazionali di Ljubo: il vodcast del 7 maggio
Da cosa gli suscita Roma, a Matteo Berrettini e Jasmine Paolini che faranno oggi il loro esordio agli Internazionali. E poi Jannik Sinner, il favorito, che oggi vedremo allenarsi al Foro Italico: "Può vincere sei titoli di fila? La statistica dice di no. Ma lui ci sta facendo vedere che è capace di fare cose che non sono mai state fatte prima, quindi perché no". Il nuovo approfondimento di Sky Sport del 7 maggio con Ivan Ljubicic sull’edizione 2026 del Masters 1000 di Roma, disponibile dalle prime ore del mattino in versione vodcast su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport (e in versione podcast sulle migliori piattaforme audio)
Gli Internazionali di Ljubo: guarda il vodcast del 7 maggioVai al contenuto
Jannik Sinner farà il suo primo allenamento al Foro Italico in vista dell'esordio di sabato agli Internazionali d'Italia 2026. Il numero uno del mondo si allenera' per una sessione di un'ora e mezza fino.
Jannik Sinner parlerà in conferenza stampa al Foro Italico alle ore 15. Sul nostro liveblog il racconto integrale e tutte le parole del n°1