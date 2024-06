È Yannick Hanfmann il primo avversario di Jannik Sinner ai Championships. L'azzurro e il tedesco si sono già incrociati lo scorso anno allo US Open: vinse Jannik concedendo appena cinque game. Il n. 1 al mondo potrebbe incrociare Berrettini al 2° turno, dalla sua parte del tabellone ci sono Medvedev e Alcaraz. Di seguito il potenziale cammino fino alla finale. Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW dal 1 al 14 luglio

