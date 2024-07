Alcaraz ai quarti: battuto Humbert in 4 set

Nona volta ai quarti in uno Slam per Alcaraz che, non senza fatica, ha battuto in quattro set il francese Ugo Humbert. Ai quarti lo attende Paul o Bautista Agut. Wimbledon è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Da Tiafoe a Humbert, da una battaglia all'altra. Per Carlos Alcaraz il risultato è sempre lo stesso: la vittoria. Il n. 3 al mondo stacca il pass per i quarti di finale di Wimbledon grazie al successo in 4 set contro il 26enne di Metz: 6-3, 6-4, 1-6, 7-5 il punteggio finale in tre ore di gioco. Una partita tra alti e bassi per Alcaraz contro un avversario che ha giocato un'ottima partita: colpi eccellenti, ma anche qualche passaggio a vuoto per lo spagnolo, come i quattro turni di battuta consecutivi persi tra il terzo set e l'inizio del quarto parziale. Poi, però, è riuscito a trovare la chiave giusta nel momento decisivo, raggiungendo così i quarti Slam per la nona volta in carriera, come il suo coach Juan Carlos Ferrero.