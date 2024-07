Djokovic-Alcaraz, un anno dopo ancora di fronte per il titolo a Wimbledon

Alcaraz per bissare il successo dello scorso anno, Djokovic per raggiungere l'ottavo titolo sull'erba londinese come Federer. L'ultimo atto del torneo di Wimbledon presenta questo menù imperdibile per gli abbonati Sky (diretta dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis o Sky Sport Arena)

Si sente sicuro Carlos Alcaraz . Vuole vincere il suo quarto Slam in carriera e bissare il titolo a Wimbledon . Ha preparato il super match contro Djokovic con il suo coach Juan Carlos Ferrero dopo 14 giorni sull'erba in cui è cresciuto nel rendimento nella seconda settimana. Come si è visto anche nell'ultima sfida contro Medvedev che aveva eliminato Jannik Sinner. Non solo. Il trionfo al Roland Garros lo ha proiettato verso il prestigio di una doppietta terra rossa-erba riservata solo a pochissimi eletti .

Djokovic, vincendo può eguagliare Federer

Ma attenzione all'orgoglio infinito di Novak Djokovic. La sua sicurezza è emersa nella leggerezza degli allenamenti che ha diviso con Nick Kyrgios e anche il piccolo Djokovic. Come se volesse trasmettere agli altri tennisti la sua dimensione di leggenda vivente. Arrivato a Wimbledon addirittura senza mai giocare prima, per l'operazione al menisco del ginocchio post Roland Garros. Ma in campo metterà il suo biglietto da visita pesante. Decima finale a Wimbledon, 37 finali negli Slam con 24 titoli conquistati. Andrà in campo per vincere l'8° Wimbledon in carriera e nel caso eguaglierebbe il record di Federer. Di fronte però, nel confronto generazionale, c'è proprio Carlos Alcaraz che lo ha battuto lo scorso anno in finale dopo 5 memorabili set durati 5 ore. 6-4 al quinto, nella sfida tra due fenomeni in grado di innalzare a livello altissimo la qualità di gioco.