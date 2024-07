Djokovic: "Carlos incredibile". E poi al figlio...

Nulla da fare per il fuoriclasse serbo che perde in tre set contro il classe 2003 (6-2, 6-2, 7-6 i parziali). Al termine del match, belle parole da parte di Nole nei confronti dell’avversario ma anche dei suoi figli Stefan e Tara presenti in tribuna: "Al grande già inizia a piacere il tennis, non so se avrò i nervi saldi per fargli da allenatore, ma se vorrà io sarò al suo fianco…"

Seconda finale persa consecutivamente a Wimbledon per Novak Djokovic che si arrende ancora una volta a Carlos Alcaraz. Lo spagnolo si impone in tre set 6-2, 6-2, 7-6: "Non è il risultato che volevo, specialmente nei primi due set il mio tennis non è stato al livello giusto . Salvando i tre match point ho cercato di allungare la partita, ma oggi non c’è stato nulla da fare. Carlos ha vinto meritatamente giocando un tennis straordinario. Congratulazioni a lui, alla sua famiglia e al suo team, quello che fa a 21 anni è incredibile ".

Poi il 24 volte campione slam aggiunge: " Dal letto di ospedale al centrale di Wimbledon in finale? Sì, sono orgoglioso, devo esserlo anche se adesso c’è un po’ di delusione, la partita è finita da poco, ma fra qualche giorno penserò quello che ho passato nelle ultime settimane e sarò molto soddisfatto. Wimbledon è sempre stato il mio sogno da bambino, ho provato a ricordarmi quanto sia fantastico essere qui, a lottare per il titolo . Ogni volta che entro in questo campo è come se fosse la prima volta, torno quel bambino che lotta per il suo sogno".

"Allenare mio figlio? Se vorrà, io ci sarò"

Infine le parole per la sua famiglia, in particolare per la moglie Jelena e i figli Stefan e Tara: "Voglio dire a mia moglie che la amo, la ringrazio per il sostegno, per essere qui. Anche ai miei stupendi bambini, grazie per mettermi il sorriso in faccia ogni volta che vi vedo, è stupendo essere vostro papà. A loro il tennis piace sempre di più e non so se avrò i nervi saldi per essere il coach di mio figlio un giorno, ma se vorrai fare il tennista…io ci sarò per te".