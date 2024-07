Avvio vincente per Flavio Cobolli all'Atp 500 di Amburgo: eliminato in tre set il tedesco Altmaier (6-4, 6-7, 6-3) dopo oltre due ore di gioco. Al turno successivo è atteso da uno tra Seyboth Wild e Zhang. Il torneo è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW fino a domenica 21 luglio

Inizia con un successo a tinte azzurre l'ATP 500 di Amburgo , da seguire in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW fino a domenica 21 luglio. Flavio Cobolli ha superato il primo turno vincendo contro il 'padrone di casa' Altmaier che lo aveva battuto nell'unico precedente tra due. Rivincita ottenuta in tre set ( 6-4, 6-7, 6-3 ) e qualificazione agli ottavi.

Cobolli vince in 'casa' del tedesco Altmaier

Concentrato e subito in partita. Comincia subito ad alti livelli il tennista 22enne che, nel primo set, non mostra grossi problemi sul servizio e prese le misure riesce anche a rispondere alla grande al tedesco che arriva a chiudere il primo parziale con 11 errori non forzati. Nei momenti più critici rispolvera la sua potenza per annullare le prime palle break di Cobolli, ma al 7° game l'allungo dell'italiano si concretizza: un doppio fallo di Altmaier gli spiana la strada, l'azzurro in dritto si prende il vantaggio e poi va a chiudere il primo set. Il secondo è ancora più intenso e combattuto dopo un avvio confusionario del tedesco e Cobolli pronto a prendere definitivamente il largo. Gli ace e il supporto del pubblico tengono in gioco però Altmaier che, successivamente, concede sì il break ma riesce a riequilibrarlo approfittando anche di qualche dritto non sfruttato dall'azzurro. Si arriva, dunque, al tie-break dove la spunta il n. 71 al mondo e prolunga la sfida. Nel terzo parziale si arriva in equilibrio fino al 3-3, poi Cobolli tiene il turno di battuta e si prende il break nel gioco successivo grazie al fallito serve and volley di Altmaier. Falliti due match point, il terzo è quello buono: dopo 2 ore e 38 minuti l'azzurro passa al prossimo turno, dove affronterà il vincente tra il brasiliano Seyboth Wild e il cinese Zhang.