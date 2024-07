Nadal infinito: batte Navone e vola in semifinale

Intramontabile Rafa Nadal: lo spagnolo batte in rimonta e in un match di quattro ore l’argentino Navone e approda alle semifinali dell’ATP di Bastad, in Svezia, dove affronterà il croato Ajdukovic

Strepitosa vittoria di Rafael Nadal che dopo aver superato Borg e Norrie nei primi due turni, batte anche l’argentino Mariano Navone ai quarti di finale del torneo di Bastad, in Svezia. Il fuoriclasse maiorchini si impone in tre set, in rimonta, con il punteggio di 6-7, 7-5, 7-5. Adesso per lui c’è il croato Ajdukovic che a sua volta ha sconfitto il brasiliano Monteiro. Davvero splendida la partita dello spagnolo che perde al tie-break il primo set dopo aver recuperato dall’1-4, ma non si arrende e si porta immediatamente sul 3-0 nel secondo set. Questa volta è l’argentino, numero 4 del tabellone, a rimontare prima di cedere ancora una volta il servizio sul 5-5 e perdere il parziale sul 7-5. Nel terzo e decisivo set lo spagnolo va avanti 5-2 e serve per due volte per il match ma subisce due break che riportano la partita sul 5-5 e proprio quando il sorpasso di Navone sembrava potersi concretizzare, arriva la zampata del campione che strappa il servizio e chiude sul 7-5 in quattro ore esatte.