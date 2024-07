Non solo Berrettini: il programma di oggi su Sky

Un italiano rimasto in corsa nelle semifinali in programma oggi. Berrettini se la vedrà a Gstaad contro Tsitsipas. Zverev vuole un posto in finale ad Amburgo, Nadal affronta Ajdukovic a Bastad. Occhi puntati anche sul WTA di Palermo. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Oggi è giorno di semifinali nei sei tornei ATP e WTA che potete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . C'è ancora un azzurro protagonista e si tratta di Matteo Berrettini che, già certo di essere tornato almeno in top 60, affronterà il greco Tsitsipas a Gstaad, dove il tennista romano vinse il suo primo titolo Atp (nel 2018). Nel 500 di Amburgo Alexander Zverev se la vedrà con Martinez , mentre a Bastad occhi puntati sull'eterno Nadal che sfiderà il croato Ajdukovic .

