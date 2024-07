Vittorie per Sonego e Musetti, opposti rispettivamente al francese Muller e all'argentino Trungelliti. Cobolli sconfitto da Lajovic, che ai quarti del '250' croato affronterà l'azzurro semifinalista all'ultimo Wimbledon. Sconfitte anche per Fognini e Darderi, eliminati da Tseng e Mensik

SINNER: "NON SARO' ALLE OLIMPIADI". LE NEWS

Buon esordio a Umago per Lorenzo Musetti, n. 17 del mondo, che aveva beneficiato di un bye al primo turno: il toscano, testa di serie numero 2 del '250' croato (il primo in tabellone è Rublev) è stato bravo a reagire alle difficoltà iniziali e battere 6-4, 6-3 il 34enne argentino (con cittadinanza italiana) Marco Trungelliti. Inizio-shock per il semifinalista di Wimbledon, sotto di un break, ma capace di raddrizzare il parziale approfittando anche dei tanti errori (soprattutto nello smash) dell'avversario, un habitué in Croazia (semifinalista nel 2018). Nel secondo parziale, Lorenzo strappa applausi con il suo super rovescio in lungolinea e piazza il break nel terzo game, avviandosi verso un morbidissimo successo, come da pronostico, 'aiutato' anche dal sudamericano, che colleziona 6 doppi falli. Ai quarti incontrerà il serbo Dusan Lajovic, che ha sconfitto in due set Flavio Cobolli.

Anche Sonego al 3° turno Dopo la maratona di oltre 3 ore contro il padrone di casa Poljicak (numero 481 del mondo e qualificato grazie a una wild-card), Lorenzo Sonego regola senza particolari problemi il francese Alexandre Müller, numero 102 nel ranking ATP e 'giustiziere' martedì di Matteo Arnaldi a Umago. Il torinese, attualmente n.54 della classifica, chiude 7-5, 6-1 in un’ora e 34′ di gioco. Ottimo nel servizio (58% di prime, ma ricavandone l’84% di punti) e superiorità netta sulla seconda (68% contro il 37% dell'avversario). Ai quarti, Sonego incontrerà Facundo Cerundolo, n.4 del seeding.

Cobolli out con Lajovic: niente derby con Musetti Che Dusan Lajovic fosse un osso duro si sapeva, ma era partito benissimo Flavio Cobolli, n.48 del ranking, reduce dalla convincente vittoria al 1° turno contro l'argentino Navone (liquidato 6-2, 6-3) e alla prima sfida in carriera con l'esperto 34enne serbo, n.53 del circuito: break del 2-1 e dritto che funziona alla perfezione. Anche l'immediato contro-break non disorienta il 22enne romano, che deve arrendersi soltanto al tie-break. Comincia malissimo invece il suo secondo set: l'azzurro perde subito il servizio e il controllo, spaccando la racchetta per la rabbia; eppure ha la chance per riaprire il match, ma spreca la palla break del 3-3 con un lob difensivo che finisce fuori. Finita? Neanche per sogno! Recupero pazzesco da 2-5 di Flavio, che stampa il punto del 5-5 con l'inside in e finale da pazzi: break Lajovic, contro-break Cobolli del 6-6 ed epilogo amarissimo per l'italiano, tradito dal suo dritto al tie-break. Niente derby azzurro, dunque: al terzo turno sarà Lajovic ad affrontare Musetti.

Fognini liquidato 6-1, 6-0 da Tseng

Match da dimenticare in fretta per Fabio Fognini, sconfitto clamorosamente 6-1, 6-0 dal 22enne taiwanese Tseng Chun-hsin, n.159 del mondo. E dire che il ligure - trionfatore del torneo croato nel 2016 - aveva cominciato bene il suo percorso a Umago, battendo in due set il francese van Assche. Oggi non è praticamente sceso in campo, invece, l'azzurro (n.70 ATP): errori su errori, intervallati qua e là dai suoi colpi da fuoriclasse e una (non) prestazione giustificabile soltanto dai problemi fisici che, a giudicare dal medical time out chiamato a metà del secondo set, hanno condizionato la performance del 37enne di Arma di Taggia. Che chiude la serata con i nervi a fior di pelle: qualche 'scambio' di vedute con un spettatore e una racchetta distrutta dopo una volée sbagliata. È un momento decisamente fortunato, non c'è che dire, per l'asiatico: ripescato come lucky loser al posto di Rune e balzato direttamente al secondo turno con un bye.

Fuori anche Darderi: Mensik ai quarti Niente da fare per Luciano Darderi, n.33 del circuito e prossimo a rappresentare l'Italia alle Olimpiadi, sconfitto 6-4, 6-3 dal giovanissimo ceco Jakub Mensik (n.81, ma destinato a scalare la classifica molto in fretta). Primo set vibrante, con l'azzurro geniale nel variare il gioco, scobinando i piani del talentuosissimo 18enne ceco. Ma quando il 'ragazzino' alza il livello e il rovescio dell'italo-argentino non funziona più, sono dolori: 'Kuba' - com'è soprannominato in patria - rimonta da 1-3 a 5-3, scivola su un altro break ma è lestissimo a riprendersi le chiavi del match. Nel secondo set, Mensik spezza l'equilibro strappando il servizio nel quinto game al 22enne nato a Villa Gesell e chiudendo, di fatto, la partita. Sfiderà Tseng.

ATP Umago: i risultati del 2° turno

Sonego b. Muller 7-5, 6-1

b. Muller 7-5, 6-1 Musetti b. Trungelliti 6-4, 6-3

b. Trungelliti 6-4, 6-3 Lajovic b. Cobolli 7-6, 7-6

7-6, 7-6 Cerundolo b. Dodig 6-3, 6-4

Tseng b. Fognini 6-1, 6-0

6-1, 6-0 Mensik b. Darderi 6-4, 6-3

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.