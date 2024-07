Rimandato il terzo titolo in carriera per il tennista azzurro, battuto 2-6, 6-4, 7-6 in tre ore dall'argentino Cerundolo alla finale dell'ATP 250 di Umago: "È stato un match durissimo fino all'ultimo. Non è andato dalla mia parte, però questa partita mi darà tanta forza per rappresentare l'Italia alle Olimpiadi e cercare di recuperare al meglio"

Festa a metà per l'Italia del tennis nella giornata di sabato. Dopo il trionfo di Matteo Berrettini a Kitzbuhel, il suo 2° consecutivo dopo Gstaad, non riesce un'altra vittoria in finale a Lorenzo Musetti. All'ATP 250 di Umago, sulla terra rossa croata, il 22enne azzurro si arrende all'argentino Cerundolo dopo tre ore di partita. Un match lottatissimo quello dell'azzurro, atteso domenica a Parigi dove dovrà giocare sia il singolare che il doppio, ma a spuntarla è l'avversario per 2-6, 6-4, 7-6. "Non so da dove iniziare. Complimenti a Cerundolo, è stato un match durissimo fino all’ultimo. Ho avuto tanto supporto dal pubblico, ma alla fine Francisco ha portato a casa la partita. È stata durissima fino all'ultimo punto".