Esordio sul Court Rogers per Lorenzo che batte l'olandese in tre set: affronterà il vincente tra Tiafoe e Tabilo. Montreal segna il ritorno in campo di Sinner dopo il forfait alle Olimpiadi: il numero 1 del ranking riparte stasera dal doppio che lo vede impegnato in coppia con Draper sul Campo 9. Il Canada Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ATP MONTREAL, IL PROGRAMMA SU SKY