Dopo il forfait alle Olimpiadi, Sinner pronto a scendere in campo per difendere la vittoria del suo primo Masters 1000: "Il successo dell'anno scorso mi ha dato molta fiducia, da quel momento ho giocato in maniera costante e ora cercherò di fare meglio". Jannik comincerà dal doppio con Draper: "Sto cercando di ritrovare ritmo sul cemento, non mi aspetto una prima partita di altissimo livello". E sui Giochi saltati per una tonsillite: "Erano un obiettivo, ha fatto male non giocarle"

