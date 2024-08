Arnaldi avanza a Montreal, Sonego no

Oltre alla buonissima notizia arrivata dall'esordio vincente di Jannick Sinner nell'Atp di Montreal contro Coric per 6-2, 6-4, nella giornata si sono susseguite un'altra buona notizia e una meno positiva. Matteo Arnaldi ritrova solidità e soprattutto una vittoria importante contro Kachanov , testa di serie numero 16. L'italiano gioca bene, mentalmente dentro la partita e vince con un doppio 7-5. Molto bravo Arnaldi a sfruttare tutti i passaggi a vuoto di Kachanov che non riesce a reagire e si lascia travolgere da emozioni negative che l'italiano sfrutta e concretizza nei punti decisivi che gli valgono il successo. Arnaldi affronterà al prossimo turno lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina

Sonego non ce la fa: vince Tabilo in due set

Non è riuscito invece a seguire la scia dei suoi due connazionali, Lorenzo Sonego che si è dovuto arrendere in due set (6-4, 6-2) ad Alejandro Tabilo, canadese di nascita ma cileno di nazionalità e numero 21 del ranking. Sonego è riuscito a restare nel match fondamentalmente soltanto nel primo set, crollando definitivamente nel secondo chiuso agevolmente da Tabilo. Troppi gli errori non forzati da parte dell'italiano che hanno agevolato la regolarità di un giocatore come Tabilo capace di grande solidità negli scambi.