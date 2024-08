Sinner out a Montreal: Rublev in semifinale

Il numero uno del mondo, al secondo match in poche ore per via della pioggia e visibilmente affaticato, si arrende 6-3, 1-6, 6-2 al russo, che in semifinale affronterà Arnaldi, strepitoso nell'altro quarto contro Nishikori. Il Masters 1000 di Montreal è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La fatica del 'doppio turno' e le scorie dalla tonsillite che gli è costata l' Olimpiade costringono alla resa Jannik Sinner , sconfitto 6-3, 1-6, 6-2 in un'ora e 45 minuti da Andrej Rublev ai quarti di Montreal . L'azzurro, campione uscente in Canada (nel 2023 il torneo si era disputato a Toronto) ha accusato lo sforzo delle due partite giocate nel giro di poche ore a causa della pioggia : nel pomeriggio aveva liquidato abbastanza agevolmente (6-4, 6-3) il cileno Alejandro Tabilo, garantendosi aritmeticamente le Finals di Torino (dal 10 al 17 novembre) da primo qualificato in assoluto; ma contro un Rublev così, in versione 'strong' dopo un periodo complicato era necessaria una condizione fisica ottimale, seppure l'altoatesino abbia avuto la chance di portare dalla sua parte il match con le 5 palle break nel primo game del terzo set. Da lì, il numero 1 del mondo ha cominciato ripetutamente a fermarsi alla fine di ogni punto, visibilmente sulle gambe . All'ottavo precedente tra i due, il 26enne di Mosca - n.8 del ranking - vince per la prima volta senza il ritiro del fuoriclasse di Sesto Pusteria , ora avanti 5-3. Ma non certo al meglio, anche stavolta...

Il racconto del match

Primo set 'timido' di Sinner, quasi sorpreso dalla determinazione del russo che scappa sul 3-1 e approfitta degli inconsueti errori dell'altoatesino (sanguinoso quello in volèe sul 4-1 che gli avrebbe aperto la strada del break e di una poteziale rimonta). Ma la pioggia, per una volta, 'aiuta' l'azzurro: la partita riprende dopo una mezzoretta e nel secondo, Jannik spinge di più con il rovescio aumentando l'intensità dello scambio e strappando il servizio al rivale due volte, al quarto (3-1) e al sesto game (5-1), quando il moscovita - va detto - aveva mollato la presa, proiettato già al parziale decisivo. Che non comincia con i migliori auspici: il bolzanino - che inizia ad accusare un leggero fastidio al fianco destro - si vede annullare la cinquina di break dal vincitore di Madrid e non ne ha davvero più, concedendo all'altro 'rosso' del circuito la 9^ semifinale in un 1000 (gli manca soltanto Roma) che si giocherà contro Matteo Arnaldi, incontenibile nell'altro quarto contro il giapponese Kei Nishikori, battuto 6-4, 7-5. Un paio di giorni di riposo faranno bene a Jannik in vista di Cincinnati (in programma su Sky dal 12 al 19 agosto), in cui l'italiano entrerà in gioco al 2° turno contro Griekspoor o un qualificato. Poi, rotta per New York.