Musetti ko al 2° turno, fuori anche Arnaldi

Reduce dal faticoso debutto con Jarry, Musetti ha perso nettamente contro Tiafoe che torna negli ottavi a Cincinnati dopo sette anni. Debutto amaro per Arnaldi e Bronzetti, ko contro Etcheverry e Bouzas Maneiro. Nel doppio avanzano sia Errani/Paolini che Bolelli/Vavassori.

Stop al secondo turno a Cincinnati per Lorenzo Musetti. Reduce dalla maratona di quasi tre ore contro Nico Jarry, l'azzurro ha perso nettamente contro Frances Tiafoe: 6-3, 6-2 lo score in favore dell'americano in poco più di un'ora di gioco. Una partita indirizzata dal rendimento opposto dei due giocatori al servizio: Musetti ha messo in campo soltanto il 53% di prime con quattro doppi falli, mentre Tiafoe ha vinto l'84% di punti con la prima, perdendo appena nove punti in tutto il match in tutti i turni di battuta. Per Lorenzo era la diciottesima partita da inizio luglio a oggi, un periodo d'oro in cui ha centrato la prima semifinale Slam a Wimbledon e vinto uno storico bronzo alle Olimpiadi.

Arnaldi ko contro Etcheverry Sconfitta al debutto, invece, per Matteo Arnaldi. Al primo match in carriera nel torneo di Cincinnati, il ligure ha perso contro Tomas Etcheverry in tre set (6-3, 6-7, 6-2) in 2 ore e 35 minuti. Bravo a risollevarsi nel secondo parziale dopo aver perso il primo, Arnaldi ha pagato alla distanza i 23 errori gratuiti e il 50% di prime in campo con otto doppi falli. leggi anche Sinner agli ottavi: Michelsen ko in due set

Donne: Bronzetti battuta all'esordio Nel torneo femminile si interrompe al primo turno il cammino di Lucia Bronzetti. Ripescata come lucky loser dopo il ko nel round decisivo delle qualificazioni, la riminese ha perso contro un'altra lucky loser, la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, subentrata a Vika Azarenka. Una partita durata quasi tre ore, vinta da Bouzas Maneiro al tiebreak del terzo set (6-4, 3-6, 7-6). Non mancano i rimpianti per Bronzetti che nel terzo set ha servito per l'incontro, ma senza mai arrivare a match point. leggi anche Berrettini ko dopo 10 vittorie: avanza Rune

Doppio: Paolini/Errani vincono in rimonta, ok Bolelli/Vavassori Ritorno in campo vincente per le campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini. Al primo match dopo il trionfo di Parigi, le azzurre hanno battuto in rimonta le russe Ekaterina Alexandrova e Yana Sizikova: 4-6, 6-1, 10-6 lo score in un'ora e 23 minuti di gioco. Per Errani e Paolini è la sesta vittoria consecutiva, l'ottava nelle ultime nove partite disputate. Nel doppio maschile, invece, inizia bene il torneo di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La coppia n. 5 del seeding ha battuto l'americano Krajicek e l'olandese Rojer con il punteggio di 7-6, 6-3. Ad attenderli al 2° turno ci sono il croato Ivan Dodig e il britannico Jamie Murray.