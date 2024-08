Jannik soddisfatto dopo la vittoria in rimonta contro Rublev: "Con queste condizioni climatiche non era facile. Ho avuto le mie chance, all'inizio non le ho sfruttate, ma poi ho reagito bene. Sono molto contento". Domenica la semifinale, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-RUBLEV, GLI HIGHLIGHTS