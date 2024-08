Sinner andrà alla ricerca del suo terzo 1000 in carriera sfidando in finale Tiafoe. Match in programma nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 agosto, con inizio non prima di mezzanotte. Live su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e in streaming su NOW. E intanto su Sky e NOW iniziano anche Winston-Salem, Cleveland e Monterrey con cinque azzurri in campo: tutto il programma GLI HIGHLIGHTS DELLA SEMIFINALE SINNER-ZVEREV

Nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 agosto, non prima di mezzanotte - in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW - Jannik Sinner affronterà la sua quinta finale di un Masters 1000 cercando il terzo titolo di questa categoria (dopo Toronto 2023 e Miami 2024) e il quindicesimo complessivo in carriera. L’avversario sarà lo statunitense Francis Tiafoe, che nella notte ha battuto Rune al tie-break del terzo set. Precedenti in favore dell'azzurro, avanti 3-1. Alle 21 andrà invece in scena la finale femminile, fra Sabalenka e Pegula. tennis In finale Sinner-Tiafoe: precedenti e tabellone

Sinner-Tiafoe in finale all'ATP Cincinnati, dove vedere il match Il match tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe, valido per la finale del Masters 1000 di Cincinnati, è in programma nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 agosto, con inizio previsto non prima di mezzanotte. Il match sarà live su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su NOW con telecronaca di Luca Boschetto e commento di Raffaella Reggi.

Sinner-Tiafoe, i precedenti 2019 - Anversa (QF): Sinner b. Tiafoe 6-4, 3-6, 6-3

Da lunedì 19 su Sky e NOW anche Winston-Salem, Cleveland e Monterrey Non solo Cincinnati, mentre Sinner attende di giocare la sua finale contro Tiafoe - su Sky e NOW - arrivano altri tre tornei con cinque italiani presenti: all'ATP 250 - Winston-Salem Open - saranno impegnati Darderi e Sonego, entrambi al secondo turno con bye. Al WTA 250 di Cleveland – Tennis in the Land - ci saranno Trevisan e Bronzetti (in campo già da questo lunedì); mentre nel WTA 500 a Monterrey (Abierto GNP Seguros 2024) sarà presente Cocciaretto.

Sky Sport Plus e Extra Match Come sempre in questi casi, attraverso “Sky Sport Plus”, si potranno seguire tutti i match dei vari tornei sui campi coperti dalla produzione tv di Atp e Wta. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis, al 203, e con il telecomando accedere all’applicazione interattiva Sky Sport Plus. E’ sufficiente premere il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco curate e commentate da ATP e WTA. Per gli abbonati di NOW c’è la stessa possibilità con l’applicazione Extra Match.

Tennis, il programma su Sky e in streaming su NOW dei vari tornei SKY SPORT UNO (201) Non prima di mezzanotte: ATP Cincinnati, finale: SINNER (Ita) - TIAFOE (Usa) SKY SPORT TENNIS (203) Ore 17: WTA Cleveland, Rus (Ned) - BRONZETTI (Ita)

(Ita) A seguire: WTA Cleveland, Burel (Fra) - Pera (Usa)

Non prima delle 21: WTA Cincinnati, finale, Sabalenka - Pegula (Usa)

Non prima di mezzanotte: ATP Cincinnati, finale: SINNER (Ita) - TIAFOE (Usa)

(Ita) - TIAFOE (Usa) Non prima delle 2.30: ATP Winston-Salem, McDonald (Usa) - Moutet (Fra) - anche su Sky Sport Uno e Arena

A seguire: WTA Monterrey, Osorio (Col) - Tomljanovic (Aus) - anche su Sky Sport Uno e Arena

a seguire: WTA Monterrey, Avanesyan (Arm) - COCCIARETTO (Ita) - anche su Sky Sport Uno e Arena SKY SPORT ARENA (204)

Ore 17: replica semifinale Cincinnati Sinner-Zverev

A seguire: WTA Cleveland, Busca (Spa) - TREVISAN (Ita)

(Ita) Non prima delle 22: ATP Winston-Salem, Goffin (Bel) - Munar (Spa)

Non prima di mezzanotte e mezza: ATP Winston-Salem, Vukic (Aus) - Mannarino (Fra)