Sonego-Michelsen, la finale LIVE alle 23 su Sky

Un solo match separa Lorenzo Sonego dal titolo all'ATP 250 di Winston Salem. Il torinese, alla prima finale dopo 23 mesi di attesa, scenderà in campo alle 23 italiane sul Centrale della Wake Forest University contro il 19enne americano Alex Michelsen, n. 52 del ranking mondiale. Sonny ha ritrovato continuità alla vigilia degli US Open, giocando un buon torneo senza perdere set. Reduce dalla vittoria in semifinale con Goffin, l'azzurro andrà a caccia del quarto titolo ATP in carriera: sarebbe il primo su cemento outdoor. Insegue il primo titolo nel circuito maggiore, invece, Alex Michelsen che giocherà la seconda finale dell'anno dopo Newport. Il 19enne californiano ha superato in semifinale il rientrante Pablo Carreno Busta, ritiratosi dopo tre game del secondo set. Tra Sonego e Michelsen c'è un solo precedente negli ottavi di finale del Challenger di Cagliari di quest'anno: vinse Lorenzo in tre set dopo 2 ore e 22 minuti di gioco.

Il match tra Lorenzo Sonego e Alex Michelsen, valido per la finale dell'ATP 250 di Winston Salem, è in programma sabato 24 agosto, non prima delle ore 23 (orario italiano), sul Campo Centrale della Wake Forest University.

