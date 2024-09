Variazioni, punti a rete e il solito ghiaccio nelle vene: così Jannik Sinner ha sconfitto Daniil Medvedev in quattro set, prendendosi la prima semifinale in carriera a Flushing Meadows. Nel video gli highlights del match. Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER IN FINALE: MEDVEDEV KO