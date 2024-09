L'Italia campione in carica debutta mercoledì alle ore 15 nella fase a gironi della Coppa Davis affrontando il Brasile. Pur senza Sinner e Musetti, azzurri che partono con i favori del pronostico, forti anche del supporto del pubblico di Bologna. Tutto il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Torna la Coppa Davis, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Mercoledì 11 settembre alle ore 15 il debutto nella fase a gironi con l'Italia di Filippo Volandri che torna in scena dopo lo storico trionfo di Malaga del 26 novembre 2023. Gli azzurri saranno impegnati all'Unipol Arena di Bologna contro il Brasile nel primo tie del girone A: l'ultimo confronto tra le due Nazionali risali addirittura a 31 anni fa. Le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificheranno alle finali, in programma dal 19 al 24 novembre al Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena di Malaga, con un tabellone a otto ad eliminazione diretta.