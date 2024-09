Oggi Italia-Olanda con Sinner tifoso d'eccezione

Ultima sfida del girone, poi sarà tempo di Finals per l'Italia. Sinner, oggi in versione spettatore d'eccezione a Bologna, è tra i protagonisti attesi a Malaga dove incrocerà anche Alcaraz. Intanto c'è da affrontare l'Olanda per il primato nel girone: Arnaldi non è ancora al 100%, confermati Berrettini e Cobolli contro Van De Zandschulp e Griekspoor. Diretta alle 15 su Sky Sport e in streaming su NOW

Una domenica di Coppa Davis per sognare insieme a Jannik Sinner. Stavolta presente in panchina in un abbraccio emozionante con la squadra. L'eroe di Malaga, decisivo per vincere lo scorso novembre la Coppa Davis e stavolta a Bologna da tifoso eccellente. Senza il patema della qualificazione già ottenuta dopo due vittorie. Arrivata in anticipo grazie al risultato del Brasile in grado di battere il Belgio.

In caso ora di vittoria degli azzurri sull'Olanda chiuderemmo il girone in testa. In caso di sconfitta il secondo posto garantirebbe comunque il pass per Malaga.