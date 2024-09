Musetti al 2° turno: Bergs ko in tre set

Musetti batte Bergs in tre set e raggiunge Sinner e Cobolli al secondo turno del China Open. L'azzurro affronterà negli ottavi il cinese Bu Yunchaokete che ha vinto il derby con Jerry Shang. L'ATP 500 di Pechino è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo Jannik Sinner e Flavio Cobolli, anche Lorenzo Musetti stacca il pass per il secondo turno dell'ATP 500 di Pechino. Reduce dalla finale persa a Chengdu, il carrarino ha battuto Zizou Bergs nell'esordio al China Open: 7-5, 4-6, 6-3 lo score finale in poco più di due ore di gioco. Una partita con alti e bassi per Musetti, bravo a non disunirsi all'inizio del terzo set in cui ha offerto una palla break prima di strappare il servizio al belga. Bergs è stato costante con la prima in campo, ma ha commesso tanti errori in fase di manovra e ha pagato dazio sulla seconda. Musetti è riuscito a concretizzare la superiorità nel primo set a un passo dal tiebreak, sfruttando le prime palle break offerte dal n. 74 al mondo. L'azzurro ha accusato nel secondo set un passaggio a vuoto da metà parziale in poi, ma nel terzo set ha reagito con il break in apertura, decisivo per il risultato finale. Musetti conquista così la seconda vittoria in carriera sul cemento di Pechino.