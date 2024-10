A Shanghai entrano in campo i 'big' con i primi incontri di secondo turno: Medvedev, Tsitsipas, Shelton e Ruud, mentre è stato concesso un giorno di riposo extra a Sinner e Alcaraz, che esordiranno sabato. In campo due azzurri: Fognini sfida Paul, Arnaldi se la vedrà con Svajda. Il Masters 1000 di Shanghai è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 ottobre

Terza giornta al Masters di Shanghai , penultimo 1000 della stagione. Si giocano le prime partite di secondo turno ed entrano in campo i 'big' che erano stati esentati al debutto ( Medvedev, Tsitsipas, Ruud e Shelton ). Tutti ma non Alcaraz e Sinner , a cui gli organizzatori hanno concesso un giorno extra di riposo dopo la maratona della finale di Pechino di mercoledì: per loro debutto previsto per sabato . Due gli azzurri in campo: alle 6.30 italiane sul Court 3 tocca a Fabio Fognini contro l'11^ testa di serie del seeding, lo statunitense Tommy Paul . Avversario americano ma decisamente più abbordabile per Matteo Arnaldi , che dopo il bye del 1° turno se la vedrà con Zachary Svajda , proveniente dalle qualificazioni e 131 del ranking. Si gioca sul Court 4 come secondo incontro dalle 6.30.

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.