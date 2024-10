Arnaldi lotta, ma Medvedev vince dopo tre ore

Termina a testa alta e dopo una lotta di tre ore il cammino di Matteo Arnaldi al Masters 1000 di Shanghai . L'azzurro ha giocato una partita alla pari contro il n. 5 al mondo Daniil Medvedev , vittorioso in rimonta con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-4. Nonostante il risultato finale, Arnaldi può trarre spunti positiv i dopo un match punto a punto, bravo ad alzare la qualità dopo l'esordio in chiaroscuro contro Svajda. Il ligure ha vinto in rimonta il primo set (sfruttando anche qualche passaggio a vuoto del russo), poi Medvedev è entrato in partita.

Il racconto del match

La partenza non è delle migliori per Arnaldi che, nonostante un gioco aggressivo, commette tanti errori in profondità. Il ligure cede il servizio in apertura e rischia di andare sotto 4-1, ma game dopo game alza il livello del suo gioco. Il risultato è prima il break recuperato e poi quello decisivo per il set, conquistato a un passo dal tiebreak. Nel secondo set il copione è simile: Arnaldi perde la battuta in apertura, ma stavolta il break lo recupera immediatamente. Dopo tante chance sprecate e qualche errore di troppo, però, Medvedev trova la chiave per riaprire la partita nel settimo game: Arnaldi spreca (come il gratuito di dritto sul 30-15), il russo ne approfitta e strappa il servizio all'azzurro. Proprio con la battuta Medvedev fa la differenza, recuperando da 15-40 nell'ultimo game del set. Il terzo set è il più equilibrato, sempre on serve fino all'ottavo gioco quando Arnaldi perde il servizio a 15. Il break che risolve la partita in favore del russo, alla 17esima vittoria stagionale nei Masters 1000 (meglio solo Sinner e Zverev).