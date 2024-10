Nel VIDEO Ivan Ljubicic commenta l'addio al tennis di Rafa Nadal al termine della stagione: "Sono un po' sorpreso. Pensavo che il Roland Garros sarebbe stato il luogo di ritiro più adatto, ma ha voluto provare a capire fino in fondo quanto fosse competitivo. La sua è stata una decisione molto difficile ma mi sembra molto logica: si ritirerà in un luogo vicino casa sua e in una competizione per lui molto importante"

NADAL SI RITIRA: LE NEWS IN DIRETTA