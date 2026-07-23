Darderi debutta a Estoril: il programma su Sky

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Tennis oggi, il programma dei tornei Atp e Wta del 23 luglio

Tennis

Torna in campo oggi Luciano Darderi dopo la sconfitta nell'ultima finale dell'Open svedese. L'italoargentino fa il suo debutto nel 250 di Estoril e se la vedrà contro lo spagnolo Pedro Martinez, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW: in palio un posto nei quarti di finale

RISULTATI LIVE

In questo giovedì di tennis torna protagonista l'azzurro con un italiano in campo, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si tratta di Luciano Darderi che, reduce dalla sconfitta in finale (in due set contro Rublev) all'Atp di Bastad, fa il suo esordio nel 250 di Estoril dove si presenta da n. 2 del seeding (la testa di serie n. 1 resta il russo). Di fronte, negli ottavi di finale, ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez che ha già affrontato quattro volte in passato, di cui una in questo 2026: il bilancio è di tre successi a uno a favore dell'italoargentino.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • Ore 11 - Atp Kitzbuhel: Navone (Arg) vs Halys (Fra)
  • A seguire - Atp Kitzbuhel: Hanfmann (Ger) vs Baez (Arg)
  • A seguire - Atp Kitzbuhel: Etcheverry (Arg) vs Buse (Per)
  • Non prima delle 18 - Atp Estoril: Rublev vs Skatov (Kaz)
  • A seguire - Atp Estoril: DARDERI (Ita) vs Martinez (Esp)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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