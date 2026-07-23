Darderi debutta a Estoril: il programma su Sky

In questo giovedì di tennis torna protagonista l'azzurro con un italiano in campo, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si tratta di Luciano Darderi che, reduce dalla sconfitta in finale (in due set contro Rublev) all'Atp di Bastad, fa il suo esordio nel 250 di Estoril dove si presenta da n. 2 del seeding (la testa di serie n. 1 resta il russo). Di fronte, negli ottavi di finale, ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez che ha già affrontato quattro volte in passato, di cui una in questo 2026: il bilancio è di tre successi a uno a favore dell'italoargentino.

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