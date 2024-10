Darderi vince e chiude la carriera di Thiem

Darderi raggiunge gli ottavi a Vienna e chiude la carriera di Thiem. Davanti a una Wiener Stadthalle sold-out per il proprio idolo, l'italoargentino ha vinto con lo score di 7-6, 6-2. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si è chiusa contro Luciano Darderi la carriera di Dominic Thiem. Di fronte a una Wiener Stadthalle sold-out per omaggiare il tennista austriaco all'ultimo torneo prima del ritiro, Luli ha raggiunto il 2° turno dell'Atp 500 di Vienna vincendo con lo score di 7-6, 6-2 in un'ora e 32 minuti di gioco. Un risultato importante soprattutto per il morale del tennista italoargentino, reduce da sette sconfitte consecutive e senza vittorie dal 13 agosto, contro Tabilo a Cincinnati. Darderi si è ritrovato in un contesto speciale per la last dance di Thiem, competitivo nel primo set (era avanti 4-2 e, inoltre, ha avuto un set point al tiebreak), ma calato nel secondo parziale. Luciano non si è scomposto soprattutto nel primo set, poi è riuscito a fare la differenza con il proprio servizio. Darderi - che ha lasciato il campo rinunciando all'intervista post match per lasciare spazio a Thiem - raggiunge così gli ottavi di finale dove affronterà Kei Nishikori o Jack Draper.