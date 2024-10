Musetti subito ko: Struff vince in due set

Sconfitta all'esordio a Bercy per Musetti, battuto in due set dal tedesco Struff (6-4, 6-2) in un'ora e 17 minuti. Apparso stanco dopo le fatiche di Vienna, l'azzurro ha perso 10 degli ultimi 12 game giocati da 4-2 in suo favore nel primo set. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 3 novembre

Bercy amara per Lorenzo Musetti. Reduce dalla semifinale all'Atp 500 di Vienna, il carrarino ha perso al debutto nel Masters 1000 parigino contro il tedesco Jan-Lennard Struff : 6-4, 6-2 lo score in favore del n. 42 al mondo in un'ora e 17 minuti di gioco. Una sconfitta frutto della stanchezza per il n. 16 ATP che, avanti 4-2 nel primo set, ha poi perso 10 dei successivi 12 game giocati.

Il racconto del match

La partenza di Musetti è ottima. L'azzurro gioca in spinta e, dopo una palla break guadagna in apertura, riesce a strappare il servizio al tedesco nel quinto gioco. Dal 4-2 in favore del carrarino, però, cambia l'inerzia del match. Struff sale di livello e con una serie di quattro giochi consecutivi conquista il primo set. Musetti non riesce a reagire nel secondo set, indirizzato dal tedesco con il break nel quarto game. Spento e affaticato, Lorenzo fatica con la prima di servizio e in risposta conquista appena 2 punti sulla prima di Struff. Il risultato è un secondo set volato via in 35 minuti e chiuso con il quarto break subito dall'azzurro. Struff centra così la prima vittoria stagionale contro un top 20 su cemento e interrompe una serie di quattro ko consecutivi. Per il tedesco è la prima vittoria a livello Atp da luglio (torneo di Gstaad).