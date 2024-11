Zverev conquista Bercy: Humbert ko in due set

Zverev domina la finale contro Humbert e conquista il Masters 1000 di Parigi-Bercy. Un successo mai in discussione per il tennista tedesco, nuovo n. 2 al mondo e al quarto trionfo stagionale. Il miglior biglietto da visita per Sascha in vista delle Atp Finals di Torino

È Alexander Zverev il nuovo campione del Masters 1000 di Parigi-Bercy . Un trionfo senza storia del nuovo n. 2 al mondo che ha battuto il francese Ugo Humbert con un doppio 6-2 in un'ora e un quarto di gioco. Zverev ha dominato dall'inizio alla fine, solido e centrato in tutti i passaggi. Humbert, di contro, ha avvertito la tensione per la prima finale Masters 1000 in carriera, commettendo 25 errori gratuiti.

Il racconto del match

La partenza di Zverev è perfetta: il tedesco non commette sbavature e già nel terzo game guadagna il break di vantaggio. Humbert mette poche prime in campo e sbaglia tanto di dritto: il risultato è il secondo break in favore di Zverev che dopo 36 minuti chiude il primo parziale. Nel secondo set il copione è lo stesso e il tedesco va rapidamente in fuga, vincendo quattro game consecutivi e strappando il servizio a Humbert per la seconda volta con un recupero da 40-0. La chiusura è solo una formalità per Zverev che conquista così il 23° titolo in carriera, il 4° del 2024 e il 7° Masters 1000. Il miglior biglietto da visita per le Atp Finals di Torino che scatteranno tra una settimana esatta