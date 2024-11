Ospite alla Nuvola Lavazza di Torino Jannik Sinner è intervenuto in diretta a 'Sky Sport' a 4 giorni dall'esordio nelle Atp Finals: "Mi sto abituando a un campo un po' più lento rispetto al passato. Ci alleniamo per trovare il giusto ritmo per disputare un buon torneo". Segui le Atp Finals di Torino in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 10 al 17 novembre

