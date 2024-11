Alcaraz: "Voglio vincere le Finals e la Davis"

Le parole di Alcaraz verso il debutto a Torino: "In Italia sento l'affetto e l'energia dei tifosi. Il mio primo obiettivo è qualificarmi per le semifinali e poi voglio vincere il torneo". E sulla Coppa Davis: "Sarebbe bellissimo affrontare l'Italia, il mio obiettivo è vincere la Davis almeno una volta in carriera"

Prima le Atp Finals, poi la Coppa Davis. Carlos Alcaraz pensa su due fronti in questo finale di stagione con un solo obiettivo: vincere. Lo spagnolo ha le idee chiare per concludere nel migliore dei modi il 2024, già a partire da Torino. "Come primo obiettivo voglio qualificarmi per la semifinale e poi voglio vincere il titolo" ha spiegato Alcaraz nell'intervista durante il media-day. Inserito nel gruppo Newcombe, Carlitos debutterà lunedì contro Ruud, poi affronterà Zverev e Rublev. Tre sfide per ritrovare certezze dopo il ko a Bercy con Humbert: "A Parigi-Bercy non ho espresso un tennis convincente, però ho lavorato duramente e mi sono allenato bene nelle ultime settimane - ha ammesso Alcaraz - Alle Atp Finals affronterò gli otto migliori tennisti al mondo. Tutte le partite saranno grandi battaglie. Spero di poter esprimere il mio miglior tennis e di far divertire sia il pubblico italiano che i tifosi stranieri".

"Spero che la rivalità con Sinner duri anni" "In Italia sento l'affetto e l'energia delle persone, però ovviamente qui l'eroe nazionale è Sinner" ha aggiunto Alcaraz, soffermandosi sull'amico e rivale. L'incrocio a Torino sarà possibile solo dalle semifinali in poi, una sfida che lo spagnolo spera di vivere: "Tra me e lui sta nascendo una grande rivalità che spero possa durare per molti anni. Spero che avremo la possibilità di giocare in Italia, che è un Paese dove non ci siamo mai affrontati. E poi mi piacerebbe affrontarlo anche in Spagna, così da pareggiare le sfide. Personalmente sono felice di come il pubblico tifa per me anche in Italia e amo la passione che hanno per lo sport. Credo che il tennis italiano sia cresciuto molto grazie a Jannik e adesso questo sport qui è molto più apprezzato. Grazie a lui le persone hanno trovato un motivo di ispirazione per giocare a tennis". leggi anche Sinner, allenamento ad alta intensità con Zverev