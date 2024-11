L'edizione 2024 delle Atp Finals avrà un prize money di 15.250.000 dollari, aumentato di 250mila dollari rispetto a un anno fa. Giocare tre partite varrà più di un milione di dollari, il titolo da imbattuto sfiora i 5 milioni. Le Atp Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 10 al 17 novembre