Sinner-De Minaur LIVE domenica alle 20.30 su Sky

Si avvicina il debutto a Torino di Jannik Sinner: finalista lo scorso anno, il n. 1 al mondo esordirà domenica alle 20.30 contro Alex De Minaur, n. 8 del ranking. Il bilancio nei precedenti è 7-0 per l'azzurro. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Vigilia di Atp Finals per Jannik Sinner . Finalista un anno fa a Torino, il n. 1 al mondo inizierà il suo cammino domenica alle 20.30 contro Alex De Minaur , n. 8 della classifica mondiale. Una sfida nel segno della tradizione positiva per Jannik che ha battuto l'australiano sette volte in altrettanti precedenti : l'ultimo confronto a inizio stagione sul cemento indoor di Rotterdam, nella finale vinta da Sinner 7-5, 6-4. L'altoatesino è una vera e propria bestia nera per De Minaur: l'ultimo set vinto dall'australiano risale agli Australian Open 2022.

Sinner-De Minaur, dove vedere il match delle Atp Finals

Il match tra Jannik Sinner e Alex De Minaur, prima giornata delle Atp Finals 2024, è in programma domenica 10 novembre, non prima delle ore 20.30, sul campo centrale della Inalpi Arena di Torino. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.