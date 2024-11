Alcaraz: "Oggi non stavo bene, mal di stomaco"

Carlos Alcaraz spiega la sorprendente sconfitta all'esordio delle Finals, condizionata anche da un virus che lo ha debilitato negli ultimi giorni: "Potevo fare meglio, Ruud ha giocato alla grande, ma stamattina avevo mal di stomaco e oggi non stavo bene. Non è una scusa, ma la realtà. Comunque guardo giorno per giorno" Guarda il video. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

"Potevo fare meglio, non mi sentivo bene sul campo. Non importa quante volte ho battuto Casper, lui è un giocatore molto 'scomodo'. Ha fatto un ottimo lavoro oggi, io potevo giocare meglio". A dirlo, in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Ruud alle Atp Finals di Torino, è Carlos Alcaraz che ha rivelato di non essere stato in piena forma oggi. "Pochi giorni prima di venire qui sono stato malato a casa - dice - ma quando sono arrivato qui in allenamento stavo bene, non benissimo ma ero ok, potevo giocare. Ovviamente in partita è una cosa totalmente diversa e oggi non mi sentivo bene. Stamattina sentivo qualche fastidio allo stomaco. Non avrei voluto dirlo perché non voglio che suoni come una scusa, ma se mi sento male mi sento male ed è quello che è successo oggi".