Bolelli/Vavassori incantano: esordio con vittoria

Miglior debutto possibile per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che nella prima giornata del girone Bob Bryan delle Atp Finals battono la coppia 6^ testa di serie del seeding formata da Rohan Bopanna e Matthew Ebden. 6-2, 6-3 i parziali per gli azzurri, che si giocheranno il pass per la semifinale già mercoledì contro Krawietz/Puetz. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 10 al 17 novembre