Sinner si allena, in tribuna ci sono i genitori

Allenamento al Circolo della Stampa Sporting per Jannik Sinner, tornato in campo in vista del match di martedì contro Fritz (ore 20.30, diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Sugli spalti del circolo torinese anche i genitori del n. 1 al mondo SINNER IN SEMIFINALE SE...

Il supporto del team in campo, il calore della famiglia sugli spalti. Così Jannik Sinner ha iniziato la preparazione al match di martedì sera contro Taylor Fritz, il più atteso del girone dell'azzurro alle Atp Finals. Reduce dalla vittoria al debutto contro De Minaur, il n. 1 al mondo è tornato in campo lunedì pomeriggio al Circolo della Stampa Sporting per un allenamento con lo sparring americano Andres Martin. Al suo fianco il team al completo, con gli allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill che hanno seguito sul telefono gli ultimi punti del match tra Alcaraz e Ruud prima di iniziare l'allenamento. Sugli spalti del circolo torinese, invece, spiccava una presenza, quella di mamma Siglinde e papà Hanspeter. I genitori a seguire il figlio da vicino, come fatto ieri dal fratello Mark, inquadrato insieme al padre nel box di Sinner durante il match contro De Minaur.

I dettagli da migliorare "Sono felice, ma ci sono dei dettagli da migliorare" aveva detto Sinner dopo la sfida di domenica sera, pensando già al match con Fritz. Piccoli miglioramenti da fare nei colpi in avanzamento e al servizio perché, come ammesso dall'azzurro "Fritz risponde bene". L'americano si presenta in fiducia dopo la vittoria con Medvedev, ma Sinner - che appena due mesi fa l'ha battuto nella finale degli US Open - non è da meno, supportato dal pubblico italiano. leggi anche Sinner già martedì in semifinale? Ecco cosa serve