Sinner-Ruud sabato alle 20.30 su Sky Sport Uno

Jannik Sinner affronta sabato alle 20.30 Casper Ruud nella semifinale delle Atp Finals 2024 alla Inalpi Arena

C'è Casper Ruud sulla strada di Jannik Sinner alle Atp Finals. Dopo aver chiuso il girone da imbattuto, il n. 1 al mondo affronterà in semifinale (sabato ore 20.30) il tennista norvegese, secondo classificato del gruppo Newcombe. Una sfida che manca dal 2021, quando Jannik batté Ruud 2-0 sul cemento indoor di Vienna. Due precedenti, entrambi in Austria ed entrambi vinti dal tennista azzurro. Poi diversi allenamenti, come quello svolto insieme prima dell'inizio del torneo di Torino. Sinner insegue la seconda finale consecutiva alle Atp Finals, la 23esima in carriera. Ruud, invece, può tornare in finale a Torino due anni dopo la prima volta.