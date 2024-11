Coppa Davis, i convocati squadra per squadra

A Malaga parte la caccia alla Coppa Davis. L'Italia al via con il "dream team" guidato da Sinner, la Spagna punta sulla coppia Nadal-Alcaraz. Sognano in grande anche gli Stati Uniti con Fritz, Paul, Shelton e il doppio Ram/Krajicek. I convocati squadra per squadra per le Finals, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

IL TABELLONE