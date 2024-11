Nel video da Malaga Angelo Mangiante ci mostra l'ultimo allenamento di Musetti prima della sfida Davis contro l'Australia. Curioso l'utilizzo, nella parte finale, di una racchetta di legno per effetuare dei servizi. Un modo per sensibilizzare ancora di più uno dei fondamentali del gioco. Musetti sarà una risorsa importante nell'eventuale doppio come alternativa a Berrettini e Sinner in caso di bisogno

Ultimo allenamento per Lorenzo Musetti prima della semifinale di Coppa Davis contro l'Australia. L'azzurro non sarà schierato nei singolari che vedranno protagonisti Berrettini e Sinner. Volandri però ha voluto testarlo in vista di un possibile utilizzo nel doppio nel caso Berrettini uscisse particolarmente stanco dal suo singolare. La curiosità dell'allenamento svolto in mattinata è che Musetti ha fatto qualche scambio con una racchetta di legno. Gliel'ha regalata un collezionista di Cuneo e Musetti l'ha usata soprattutto per allenare il servizio: tecnicamente per 'ripulire' il gesto, visto che le racchette di legno (a differenza di quelle in grafite) non permettono alcun errore, come ha spiegato Angelo Mangiante nel video