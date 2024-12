Tennis, si riparte: quattro tornei LIVE su Sky

Inizia ufficialmente la stagione 2025, tutta da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Come da tradizione si parte tra Oceania e Asia: uomini impegnati a Brisbane (con Berrettini e Arnaldi) e Hong Kong (c'è Musetti), donne in scena a Brisbane e Auckland. La guida tv per non perdere neanche un punto

Riparte alla grande la stagione del tennis su Sky Sport e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da domenica 29 dicembre a domenica 5 gennaio 2025: due del circuito maschile Atp, due del circuito femminile Wta. Gli uomini saranno in scena a Brisbane (dove è in programma anche un Wta 500) e Hong Kong. Nel Queensland l'attesa è per Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, ma pure per il ritorno in campo di Novak Djokovic e Nick Kyrgios. A Hong Kong, invece, ci saranno tre italiani al via: Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi. In campo femminile spazio anche al Wta 250 di Auckland, Nuova Zelanda, dove giocheranno Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini (entrata in tabellone dalle qualificazioni).

Come seguire i tornei Atp e Wta su Sky e NOW Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. La squadra di telecronisti Sky Sport che commenterà i match sarà composta da Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Alessandro Lupi, Dario Massara e Gaia Brunelli. atp brisbane Berrettini-Thompson al 1° turno: il tabellone

Atp Brisbane e non solo: la programmazione su Sky Sport e NOW Domenica 29 dicembre dalle 2 alle 13: il meglio dei tornei su Sky Sport Tennis e NOW Lunedì 30 dicembre dalle 24 alle 14: il meglio dei tornei su Sky Sport Tennis e NOW

dalle 2.30 alle 16.45: il meglio dei tornei su Sky Sport Uno e NOW Martedì 31 dicembre dalle 24 alle 13: il meglio dei tornei su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW Mercoledì 1 gennaio dalle 24 alle 13.30: il meglio dei tornei su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW Giovedì 2 gennaio dalle 24 alle 13.30: il meglio dei tornei su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW Venerdì 3 gennaio dalle 24 alle 13.30: il meglio dei tornei su Sky Sport Tennis e NOW

dalle 4.30 alle 13.30: il meglio dei tornei su Sky Sport Uno e NOW Sabato 4 gennaio dalle 3: semifinali Wta Auckland su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

dalle 4: semifinali Wta/Atp Brisbane su Sky Sport Tennis e NOW

dalle 7: semifinali Atp Hong Kong su Sky Sport Uno e NOW Domenica 5 gennaio ore 5: finale Wta Auckland su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 7.30: finale Wta Brisbane su Sky Sport Tennis e NOW

ore 9.30: finale Atp Brisbane su Sky Sport Tennis e NOW

ore 9.30: finale Atp Hong Kong su Sky Sport Uno e NOW