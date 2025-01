Bronzetti al 2° turno: battuta Azarenka in 2 set

Bellissima vittoria di Lucia Bronzetti che elimina in due set Vika Azarenka, n. 21 del seeding e due volte campionessa a Melbourne. Niente da fare per Cocciaretto, battuta da Shnaider. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Lucia Bronzetti brilla all'esordio agli Australian Open. La riminese ha superato il 1° turno battendo in due set la bielorussa Victoria Azarenka, n. 22 al mondo: 6-2, 7-6 lo score in poco più di due ore di gioco. Una bellissima partita da parte di Bronzetti, sempre attenta e precisa nei momenti chiave dell'incontro. Il primo set è quasi un monologo azzurro: Lucia sale sul 5-0 con due break di vantaggio, non sfrutta cinque set point al servizio sul 5-1, ma chiude nel game successivo in risposta. Il secondo set è più equilibrato, ma Lucia non si scompone soprattutto sul 4-4 quando Azarenka (che ha chiuso l'incontro con 37 errori gratuiti) ha avuto tre palle break per andare a servire per il set. "Sono felice e orgogliosa perché ho giocato molto bene e l'ho fatto contro una grande campionessa - ha detto Bronzetti a fine match - Sapevo che avrei dovuto lottare su ogni punto ed è quello che ho fatto". Per la quarta volta in carriera al 2° turno Slam, la riminese affronterà o la croata Martic o la rumena Cristian.