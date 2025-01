Tsitsipas subito fuori: Michelsen vince in 4 set

Tsitsipas saluta subito Melbourne, battuto dall'americano Michelsen in quattro set. Per il greco è la terza sconfitta nelle ultime quattro partite disputate. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

È già finita l'avventura di Stefanos Tsitsipas agli Australian Open. Finalista a Melbourne nel 2023, il greco ha perso all'esordio contro l'americano Alex Michelsen: 7-5, 6-3, 2-6, 6-4 il punteggio in favore del 20enne californiano, alla seconda vittoria in carriera contro Tsitsipas dopo il precedente di Tokyo. Nei primi due set è stata partita alla pari, ma Michelsen è stato bravo a guadagnare il break in entrambi i casi nelle fasi finali. Dopo una reazione di Tsitsipas nel terzo parziale, l'americano ha chiuso in un quarto set caratterizzato da cinque break complessivi, ottenendo così la prima vittoria Slam contro un top 20. Esordio sofferto, invece, per Frances Tiafoe che ha impiegato più di quattro ore per battere il francese Rinderknech al quinto set.