Djokovic non brilla ma vince: Faria ko in 4 set

Pur non brillando Novak Djokovic batte il portoghese Jaime Faria col punteggio di 6-1, 6-7, 6-3, 6-2 in 3 ore e 1 minuto di gioco. Con questa vittoria, il serbo affronterà nel terzo turno il ceco Tomas Machac. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Senza brillare ma comunque vincente. Novak Djokovic vince contro il portoghese Jaime Faria (n°125) col punteggio di 6-1, 6-7, 6-3, 6-2 in 3 ore e 1 minuto di gioco. Una partita tutt'altro che facile per il serbo, disputatasi in condizioni outdoor prima della chiusura della Rod Laver Arena per l'arrivo della (già prevista) pioggia. il serbo, dunque, affronterà il ceco Tomas Machac, che ha sconfitto in 5 set Reilly Opelka. Con questa vittoria, inoltre, Djokovic supera Roger Federer per numero di match giocati nei tornei Slam.