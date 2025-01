Musetti al 3° turno: Shapovalov ko in 3 set

Musetti batte Shapovalov in tre set e per la prima volta in carriera raggiunge il terzo turno a Melbourne dove affronterà Shelton. Una partita impeccabile dell'azzurro che ha gestito bene tutti i momenti difficili. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW SINNER-SCHOOLKATE LIVE - BERRETTINI E SONEGO, I RISULTATI LIVE

Per la prima volta in carriera Lorenzo Musetti è al terzo turno degli Australian Open. Il carrarino, che a Melbourne non era mai andato oltre il secondo turno, ha battuto Denis Shapovalov, n. 56 della classifica mondiale, con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-2 in 2 ore e 40 minuti di gioco. Una prestazione convincente di Musetti, salito di livello dopo il derby all'esordio con Arnaldi. Lorenzo ha disputato un'ottima partita al servizio (76% di punti con la prima e 4 palle break su 5 annullate), non si è scomposto nei momenti di difficoltà e ha sfruttato anche i tanti errori di Shapovalov che ha chiuso con 15 doppi falli e 62 gratuiti.

La cronaca del match I primi game sono i più difficili per Musetti che perde il servizio in apertura e si ritrova sotto 3-0. Lorenzo, però, non si scompone: immediato controbreak e tutto di nuovo in equilibrio dopo i primi sei game. Si arriva così on serve al tiebreak, indirizzato dall'azzurro con un parziale di 5-0 in apertura. Nel secondo set regna ancora l'equilibrio: Shapovalov alza il livello, Musetti gioca altrettanto bene. Il risultato è un altro tiebreak, stavolta più tirato e giocato punto a punto. Lorenzo spreca un primo set point sul 6-5 e servizio, ma alla seconda chance chiude in risposta. Nel terzo set, invece, c'è la fuga del carrarino: doppio break in apertura e parziale gestito senza grandi problemi.