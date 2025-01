Sonego ferma il baby Fonseca: azzurro al 3° turno

Un super Lorenzo Sonego interrompe la corsa del baby fenomeno Joao Fonseca: l'azzurro supera in cinque set e dopo oltre tre ore e mezza il brasiliano. Per l'azzurro ora un 3° turno fattibile contro l'ungherese Marozsan. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

SINNER-SCHOOLKATE LIVE