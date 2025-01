Alcaraz agli ottavi: Borges battuto in 4 set

Alcaraz perde un parziale, ma non sbaglia contro Borges: lo spagnolo chiude in 4 set e raggiunge gli ottavi degli Australian Open per la seconda volta in carriera. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Carlos Alcaraz stacca il pass per gli ottavi di finale degli Australian Open . Lo spagnolo raggiunge la seconda settimana del torneo grazie alla vittoria in quattro set sul portoghese Nuno Borges , n. 33 al mondo: 6-2, 6-4, 6-7(3), 6-2 il punteggio finale. Una partita in controllo per gran parte delle tre ore di gioco da parte di Alcaraz che, tuttavia, ha accusato un passaggio a vuoto nel terzo set, il primo parziale perso nel cammino a Melbourne. Una sbavatura che non macchia la sua partita , soprattutto nel rendimento al servizio (8 ace, 84% di punti con la prima e zero break concessi).

La cronaca del match

L'impatto sulla partita di Alcaraz è perfetto. Il n. 3 al mondo guadagna subito il break in apertura e indirizza un set durato appena mezz'ora. Nel secondo set sale di livello Borges che prova a fare partita alla pari, ma alla fine la spunta ancora Alcaraz che nel nono gioco converte l'unica palla break del parziale. La partita sembra in totale gestione per l'iberico, ma nel terzo set inizia a sbagliare di più (22 gratuiti solo in questo parziale) e fatica con la seconda di servizio (31% di punti). Il risultato è un set on serve fino al tiebreak, vinto con un netto 7-3 da Borges. Un passaggio a vuoto presto cancellato da Alcaraz, tornato in controllo nel quarto set in cui l'avversario ha accusato un netto calo dal punto di vista fisico. Per lo spagnolo è la seconda volta in carriera agli ottavi di finale degli Australian Open.